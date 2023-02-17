Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Модрич предпочитает начинать матче в старте, завтра он выйдет в основе»

17 Февраля 2023 • 15:07 Комментировать
Осасуна
...
Реал Мадрид
1 4.60 X 3.65 2 1.80
18.02 23:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти анонсировал, что полузащитник Лука Модрич начнёт в основном составе завтрашний матч чемпионата Испании против «Осасуны», который состоится на выезде.

«Я поговорил с Лукой по поводу нынешней ситуации. Модрич сказал, что предпочитает начинать матчи в стартовом составе. Завтра он выйдет в основе на игру с «Осасуной», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, в конце сезона у Модрича заканчивается контракт со «сливочными». Пока неизвестно, останется ли хорват на «Сантьяго Бернабеу», но если бы всё зависело от самого игрока, он бы подписал новый контракт.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Лука Модрич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ОСАСУНА РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
17.02.23 в 23:00
Жирона Жирона
Альмерия Альмерия
1.85 3.55 4.60
Видео
18.02.23 в 16:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Сельта Сельта
1.73 3.60 5.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Февраля
15:07 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Модрич предпочитает начинать матче в старте, завтра он выйдет в основе»
14:57 · Испания. Ла Лига
Названы сроки восстановления Педри
14:53 · Англия. Премьер-лига
Кроос точно не сыграет с «Ливерпулем»
13:50 · Испания. Ла Лига
Бензема сам попросил Анчелотти поберечь его к матчу с «Ливерпулем»
13:45 · Испания. Ла Лига
Азар возобновил тренировки с «Реалом»
13:40 · Испания. Ла Лига
Педри получил травму прямой мышцы бедра
13:33 · Англия. Премьер-лига
Оби Микель: «Азар — самый ленивый футболист, которого я когда-либо видел» 1
13:17 · Испания. Ла Лига
Вальверде продлил контракт с «Атлетиком» официально
13:03 · Испания. Ла Лига
Бенитес вспомнил, как «Реал» дисквалифицировали из Кубка Испании из-за Черышева
12:55 · Испания. Ла Лига
«Аль-Наср» обратился к Бускетсу с предложением
12:33 · Испания. Ла Лига
«Реал» сперва хочет продлить контракт с Себальосом и Асенсио, прежде чем принять решение по Модричу
11:59 · Испания. Ла Лига
Модрич хочет остаться в «Реале», но не подпишет новый контракт, если его не устроят условия
11:30 · Англия. Премьер-лига
«Интер» летом хочет пригласить четырёх игроков
11:16 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Реала» может бесплатно перейти в «Манчестер Юнайтед»
10:59 · Испания. Ла Лига
Бенитес: «Вернуться в «Реал»? Это практически невозможно»
Все новости
Рекомендуем