Анчелотти: «Модрич предпочитает начинать матче в старте, завтра он выйдет в основе»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти анонсировал, что полузащитник Лука Модрич начнёт в основном составе завтрашний матч чемпионата Испании против «Осасуны», который состоится на выезде.

«Я поговорил с Лукой по поводу нынешней ситуации. Модрич сказал, что предпочитает начинать матчи в стартовом составе. Завтра он выйдет в основе на игру с «Осасуной», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, в конце сезона у Модрича заканчивается контракт со «сливочными». Пока неизвестно, останется ли хорват на «Сантьяго Бернабеу», но если бы всё зависело от самого игрока, он бы подписал новый контракт.