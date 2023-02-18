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Чемпионат Испании. Ла Лига

Победа в Лиге чемпионов – приоритет для мадридского «Реала»

18 Февраля 2023 • 12:42 Комментировать (2)
Осасуна
...
Реал Мадрид
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Через 9 ч. 18 мин.

Мадридский «Реал» сделает главный акцент на выступлениях в Лиге чемпионов. По информации от издания Marca, «королевский клуб» ставит этот турнир выше в приоритете, нежели чемпионат или Кубок Испании.

Напомним, «Реал» является действующим обладателем Лиги чемпионов. В ⅛ финала нынешнего розыгрыша турнира «сливочные» встретятся с «Ливерпулем» – с командой, которую обыграли в финале прошлого сезона. Первый матч состоится на «Энфилде» 21 февраля.

В чемпионате Испании «Реал» отстаёт от «Барселоны» на 8 очков в турнирной таблице. В Кубке Испании подопечным Карло Анчелотти предстоит сыграть с «сине-гранатовыми» на стадии полуфинала.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лига Чемпионов
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ОСАСУНА РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (2)
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slain
18 Февраля 2023 в 13:34
Да не, в этом сезоне мимо.
Vladik1993-25
18 Февраля 2023 в 13:07
Мне кажется и Кубок Испании неплохо было бы выиграть!!Просто давно не выигрывали
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