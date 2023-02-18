Победа в Лиге чемпионов – приоритет для мадридского «Реала»

Мадридский «Реал» сделает главный акцент на выступлениях в Лиге чемпионов. По информации от издания Marca, «королевский клуб» ставит этот турнир выше в приоритете, нежели чемпионат или Кубок Испании.

Напомним, «Реал» является действующим обладателем Лиги чемпионов. В ⅛ финала нынешнего розыгрыша турнира «сливочные» встретятся с «Ливерпулем» – с командой, которую обыграли в финале прошлого сезона. Первый матч состоится на «Энфилде» 21 февраля.

В чемпионате Испании «Реал» отстаёт от «Барселоны» на 8 очков в турнирной таблице. В Кубке Испании подопечным Карло Анчелотти предстоит сыграть с «сине-гранатовыми» на стадии полуфинала.