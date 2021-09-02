«Милан» отпустит Кастильехо зимой

Недавно полузащитник «Милана» Саму Кастильехо попал в немилость местным болельщикам. Фанаты в социальных сетях просили испанца покинуть команду, из-за чего футболист даже деактивировал свой профиль в «Твиттере».

Агенты игрока уже практически уладили все детали сделки с берлинской «Гертой» в последний день трансферного окна, но клубы не успели вовремя оформить переход. Теперь, как сообщает журналист Даниэле Лонго, Кастильехо точно покинет «Милан» зимой, но уже будет выбирать между немецким чемпионатом и «Хетафе».

В Серию А полузащитник перебрался в 2018 году и за это время успел отметиться семью голами в 59 матчах за итальянцев.