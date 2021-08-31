Бакайоко – о возвращении в «Милан»: «Я рад быть здесь»

Тьемуа Бакайоко поделился эмоциями по случаю заключения трудового соглашения с «Миланом».

Французский полузащитник возобновил свои выступления на «Сан-Сиро», подписав годичное соглашение с миланцами на условиях аренды.

«Я действительно очень рад быть здесь. Сохранил отличные воспоминания о своём прежнем этапе выступлений в Милане. Все начиналось тогда не слишком хорошо, но в конечном итоге клуб, болельщики и персонал приняли меня.

Диалог шёл на протяжении нескольких недель. Все хотели, чтобы я вернулся. Я сам не сомневался, что возобновлю свои выступления за этот клуб», - приводит слова Бакайоко клубный канал «дьяволов».