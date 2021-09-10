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Ибрагимович: «У Месси с Роналду не больше сильных качеств, чем у меня»

10 Сентября 2021 • 21:35 Комментировать
Милан
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Лацио
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12.09 19:00

39-летний форвард «Милана» Златан Ибрагимович дал очередное самоуверенное интервью.

- Жалею ли я, что не получил «Золотой мяч»? Это «Золотой мяч» грустит, потому что не достался мне, - сказал швед France Football. - Если мы говорим о сильных качествах, у Месси с Роналду их не больше, чем у меня. Если учитывать трофеи, то да, я не побеждал в Лиге чемпионов. Я не знаю, по каким критериям определяется лучший, потому что не зациклен на  этом. В целом же, я считаю, что я лучший в мире.

Напомним, что у Лионеля Месси шесть «Золотых мячей», у Криштиану Роналду - пять. В воскресенье Ибрагимович может провести первый мяч после серьезной травмы.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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