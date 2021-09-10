Ибрагимович: «У Месси с Роналду не больше сильных качеств, чем у меня»

39-летний форвард «Милана» Златан Ибрагимович дал очередное самоуверенное интервью.

- Жалею ли я, что не получил «Золотой мяч»? Это «Золотой мяч» грустит, потому что не достался мне, - сказал швед France Football. - Если мы говорим о сильных качествах, у Месси с Роналду их не больше, чем у меня. Если учитывать трофеи, то да, я не побеждал в Лиге чемпионов. Я не знаю, по каким критериям определяется лучший, потому что не зациклен на этом. В целом же, я считаю, что я лучший в мире.

Напомним, что у Лионеля Месси шесть «Золотых мячей», у Криштиану Роналду - пять. В воскресенье Ибрагимович может провести первый мяч после серьезной травмы.