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Премьер-лига

«Ливерпуль» интересуется Кесси

09 Сентября 2021 • 12:11 Комментировать
Лидс
...
Ливерпуль
12.09 18:30

Полузащитник «Милана» Франк Кесси может продолжить карьеру в «Ливерпуле», передаёт Goal. По данным источника, «красные» могут попытаться подписать игрока уже в январе.

Ранее сообщалось, что Кесси отклонил предложение «Милана» по поводу нового контракта. Его нынешнее соглашение с итальянским клубом истекает в июне 2022 года.

Напомним, что Кесси перешёл в «Милан» из «Аталанты» в 2019 году за 24 миллиона евро. В прошлом сезоне на его счету 37 матчей в Серии А, в которых он забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 55 миллионов евро.

Также сообщалось об интересе к игроку со стороны «ПСЖ» и «Тоттенхэма».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ливерпуль Франк Кесси
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