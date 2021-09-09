Кесси отклонил предложение «Милана» по новому контракту

Полузащитник «Милана» Франк Кесси отклонил предложение клуба по новому контракту, передаёт Tuttosport. Нынешнее соглашение игрока истекает в июне 2022 года.

По данным источника, «Милан» предлагал Кесси долгосрочный контракт с зарплатой 6,5 миллионов евро в год, однако полузащитник отклонил это предложение. Сообщается, что в связи с этим, миланский клуб будет вынужден начать искать замену ивуарийцу уже в январе.

Напомним, что Кесси стал игроком «Милана» в 2019 году, перейдя из «Аталанты» за 24 миллиона евро. Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляют «ПСЖ», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».