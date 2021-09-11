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Педро прокомментировал свой переход из «Ромы» в «Лацио»

11 Сентября 2021 • 14:59 Комментировать
Милан
...
Лацио
2.20 3.50 3.20
12.09 19:00

Прошедшим летом Педро Родригес стал первым игроком за последние 49 лет, который перешел из «Ромы» в стан злейшего врага «Лацио». Сообщалось, что испанец разорвал контракт из-за недопонимания с наставником Жозе Моуринью. Сам же футболист раскрыл детали ситуации.

В интервью Lazio Style Channel Педро признался, что руководство просто поставило его перед фактом, сказав, что он должен немедленно покинуть команду. «У меня не было разговоров ни с тренерами, ни с персоналом. Они просто попросили меня уйти», - прокомментировал вингер.

Напомним, что сегодня в «Роме» разгорелся новый скандал – на клуб подал иск в суд защитник Фабрисио Фасио.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лацио Педро Родригес
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