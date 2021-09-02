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Серия А

Два гола и ассист в тренировочном матче: Ибрагимович готов к возвращению

02 Сентября 2021 • 20:04 Комментировать
Милан
...
Лацио
2.25 3.40 3.20
12.09 19:00

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович восстановился от травмы и готов к возвращению на поле, передаёт Football Italia. Сегодня игрок тренировался в общей группе без ограничений.

Сообщается, что сегодня швед был одним из лучших на тренировке, и даже сумел забить два гола и отдал одну результативную передачу. 

Напомним, что Ибрагимович получил травму ещё в мае. Из-за повреждения футболист был вынужден пропустить чемпионат Европы и начало нового сезона Серии А. 

Также стало известно, что у нападающего «Милана» Оливье Жиру обнаружили коронавирус. В следующем туре миланцы дома сыграют с «Лацио».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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