«Милан» и «Тоттенхэм» могут совершить обмен игроками

«Тоттенхэм» и «Милан» могут совершить обмен футболистами, передаёт Calcio Mercato. По данным источника, «шпоры» готовы предложить итальянскому клубу Танги Ндомбеле взамен на Франка Кесси.

Француз не входит в планы главного тренера лондонцев Нуну Эшпириту Санту, поэтому в клубе хотят с ним расстаться. Сообщается, что «шпоры» хотят подписать Кесси, который отказывается продлить контракт с «Миланом». В итальянском клубе надеются, что смогут удержать ивуарийца.

Напомним, что контракт Ндомбеле с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2025 года. Соглашение Кесси с «Миланом» истекает в следующем году.