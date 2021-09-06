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Премьер-лига

«Милан» и «Тоттенхэм» могут совершить обмен игроками

06 Сентября 2021 • 11:46 Комментировать
Кристал Пэлас
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Тоттенхэм
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11.09 14:30

«Тоттенхэм» и «Милан» могут совершить обмен футболистами, передаёт Calcio Mercato. По данным источника, «шпоры» готовы предложить итальянскому клубу Танги Ндомбеле взамен на Франка Кесси.

Француз не входит в планы главного тренера лондонцев Нуну Эшпириту Санту, поэтому в клубе хотят с ним расстаться. Сообщается, что «шпоры» хотят подписать Кесси, который отказывается продлить контракт с «Миланом». В итальянском клубе надеются, что смогут удержать ивуарийца.

Напомним, что контракт Ндомбеле с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2025 года. Соглашение Кесси с «Миланом» истекает в следующем году.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Тоттенхэм Франк Кесси Танги Ндомбеле
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