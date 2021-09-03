ЦСКА готов арендовать Кастильехо

Полузащитник «Милана» Самуэль Кастильехо близок к переходу в стан московского ЦСКА.

«Армейцы» пребывают в поисках нового полузащитника креативной направленности после расставания с Николой Влашичем. В СМИ появились слухи о возможном переходе в стан российского гранда испанца Самуэля Кастильехо, и эта информация нашла своё подтверждение со стороны спортивного директора «россонери» Фредерика Массары.

«Интерес со стороны ЦСКА действительно есть. Больше сказать не могу», - подчеркнул функционер в общении со Sport24.

В прошлом сезоне 26-летний полузащитник провёл за «Милан» 43 матча и забил 3 гола.