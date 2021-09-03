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ЦСКА готов арендовать Кастильехо

03 Сентября 2021 • 16:20 Комментировать (1)
Арсенал Тула
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ЦСКА Москва
12.09 14:00

Полузащитник «Милана» Самуэль Кастильехо близок к переходу в стан московского ЦСКА.

«Армейцы» пребывают в поисках нового полузащитника креативной направленности после расставания с Николой Влашичем. В СМИ появились слухи о возможном переходе в стан российского гранда испанца Самуэля Кастильехо, и эта информация нашла своё подтверждение со стороны спортивного директора «россонери» Фредерика Массары.

«Интерес со стороны ЦСКА действительно есть. Больше сказать не могу», - подчеркнул функционер в общении со Sport24.

В прошлом сезоне 26-летний полузащитник провёл за «Милан» 43 матча и забил 3 гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан ЦСКА Москва Самуэль Кастильехо Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
White_Shark
03 Сентября 2021 в 16:27
Довольно качественный игрок даже по меркам такого серьезного клуба как Милан. Но если в Италии все его попытки дриблинга разбиваются о высочайший уровень защиты итальянских клубов, то вот у нас он может попылить.
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