Фанаты «Лацио» оскорбляли Бакайоко на почве расизма

В Серии А может разгореться новый скандал на почве расизма после матча третьего тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Лацио». «Россонери» победили со счетом 2:0, а после игры удаление схлопотал наставник гостей Маурицио Сарри за конфликт с полузащитником «Милана» Алексисом Салемакерсом.

Как сообщил миланский клуб в «Твиттере», во время игры с гостевого сектора звучали расистские оскорбления в адрес игрока «красно-черных» Тьемуа Бакайоко, что было зафиксировано журналистами и болельщиками. «Милан» оставляет за собой право провести проверку обстоятельств инцидента и обратиться в дисциплинарный орган.