Кто станет чемпионом Италии в сезоне - 2021/2022?

В прошлом сезоне «Интер» прервал гегемонию «Ювентуса». Туринский клуб считался главным фаворитом нового сезона, но среди топ-7 команд Италии стартовал хуже остальных. В межсезонье в Италии произошла настоящая тренерская революция – только «Милан» и «Аталанта» сохранили своих наставников из всей семёрки фаворитов. Сетевое издание «Евро-футбол.ру» оценило перспективы команд, которые могут замахнуться на золото Серии А.

*В скобках дана вероятность победы команды в сезоне-2021/22.

«Лацио» (5%)

В прошлом сезоне Симоне Индзаги не хватало скамейки. Сам же тренер упёрся в потолок и не мог выжать большего с «орлами». Руководство «Лацио» не хотело прощаться с главным тренером, но тот ушёл в «Интер». Однако «орлы» удивили именем нового тренера. «Курильщик» Сарри – авторитетный специалист. В «Челси» и «Ювентусе» карьера у него сложилась не лучшим образом, но перед этим в «Наполи» он творил чудеса.

В летнее трансферное окно «Лацио» потратил на трансферы лишь около 12 млн евро. Дороже всего обошёлся центральный полузащитник «Бордо» Тома Башич, за которого заплатили 6,8 млн евро. Остальные 5 с лишним миллионов потратили на Фелипе Андерсона («Вест Хэм») и Каменовича («Чукарички»). Также «Лацио» подписал очень качественных свободных агентов – Закканьи, Педро и Хюсая. С последними двумя Сарри уже работал, поэтому в «Лацио» они появились не просто так. «Орлы» – одни из немногих фаворитов, кто в межсезонье не стал слабее.

«Милан» (8%)

Для «россонери» прошлый сезон получился драматичным, но закончился хеппи-эндом. Итоговое второе место – прекрасный результат. При Пиоли на новый уровень вышли Кессье, Калабрия и Эрнандес. «Милан» провалился в начале трансферного окна, когда бесплатно попрощался со своими звёздами – Хаканом Чалханоглу и Джиджи Доннаруммой.

Лишь после этого селекция «россонери» начала работать на пользу, а не во вред. Лучшего игрока Евро-2020 Доннарумму в воротах заменил Меньян из «Лилля», за которого заплатили 13 млн евро. «Милан» выкупил контракт Томори у «Челси» за 29,2 млн, что стало самой дорогостоящей тратой в летнее трансферное окно. Вновь взяли в аренду Браима Диаса, который рассматривается в качестве замены Чалханоглу. Не будет лишним и Оливье Жиру, за которого «Челси» заплатили лишь 1 млн евро. Французский форвард ещё может зажечь с Иброй. Шансы на чемпионство есть, учитывая проблемы конкурентов, но они точно не выше, чем в прошлом сезоне.

«Рома» (10%)

В Италию вернулся Жозе Моуриньо. Лучшие годы тренерской карьеры португальца далеко позади, но к «Роме» теперь будет приковано внимание. Будет ли Особенный успешным тренером в Риме – большая загадка, но на пресс-конференциях «Роме» успех гарантирован. При Фонсеке «волки» стабильно брали очки с аутсайдерами, а вот прямым конкурентам почти всегда проигрывали.

В межсезонье «Рома» прилично усилилась. Вратарскую проблему решит Руи Патрисиу, а Винья будет заменять травмированного Спинацоллу. Моуриньо был нужен Абрахам – и он его получил. «Роме» пришлось заплатить за трансфер Тэмми 40 млн евро. Дорого обошёлся и работяга Шомуродов (17,5 млн). «Волки» нацелены на возвращение в ЛЧ и готовы пошуметь в этом сезоне. Приглашение Моуриньо – риск, но в случае с «Ромой» – оправданный.

«Наполи» (12%)

На посту главного тренера «Наполи» вместо Гаттузо теперь работает Лучано Спаллетти. В конце прошлого сезона неаполитанцы имели прекрасные шансы запрыгнуть в последний вагон поезда, уходящего в Лигу чемпионов. Однако «Наполи» допустил фатальную осечку – в заключительном туре не удалось обыграть «Верону». Неаполитанцы больше не захотели экспериментов с молодыми тренерами и сделали ставку на Спаллетти.

Предыдущий и нынешний тренеры «Наполи» делают ставку на схему 4-2-3-1, то есть глобальной перестройки в Неаполе не было. В команде хороший подбор исполнителей, поэтому состав почти не изменился. Гаттузо где-то не хватило гибкости, чтобы реализовать потенциал подопечных. Стареет Мертенс, проседает левый фланг, но у конкурентов проблемы серьёзнее.

«Аталанта» (15%)

Бергамаски утвердились в статусе топ-клуба Италии. Система Гасперини работает уже не первый год, вне зависимости от того, кто выходит на поле. Зимний уход Алехандро Гомеса не стал катастрофой, ведь поочерёдно роль лидера на себя брали Сапата, Малиновский, Муриэль и Иличич. Пока клубы из Милана, Рима и Турина выглядят неопределённо, «Аталанта» – островок стабильности.

В прошлом сезоне роль основного голкипера не могли поделить Спортьелло и Голлини, но теперь Муссо должен стать безоговорочным первым номером. «Аталанта» – самая яркая команда Италии, которая не признаёт авторитетов. Бергамаски используют интенсивный прессинг. Чтобы стабильно показывать результат, «Аталанте» нужна сыгранность и отличная физическая подготовка.

«Интер» (20%)

Кажется, весь мир сочувствовал «Интеру», который после чемпионства вынужден был расставаться с лидерами из-за финансовых проблем внутри клуба. Главный тренер Конте не выдержал и ушёл. Пришлось попрощаться с Лукаку, за которого «Челси» заплатил 115 млн евро, а также с Хакими, ушедшим в «ПСЖ» за 70 млн.

Однако миланский клуб хорошо поработал на трансферном рынке. За 13,5 млн взяли Дюмфриса из «ПСВ», ставшего открытием Евро-2020. В статусе свободных агентов к «Интеру» присоединились Чалханоглу и Джеко. Конечно, Индзаги уступает в тренерском мастерстве Конте, но «Интер» не стал существенно слабее.

«Ювентус» (30%)

«Старая синьора» потеряла свою главную звезду – Роналду вернулся в «МЮ». В первых двух турах подопечные Аллегри набрали всего одно очко. Потеря португальца заставит главного тренера изменить структуру игры. Теперь у «Юве» нет футболиста, который мог бы делать разницу за счёт индивидуального мастерства.

Сейчас Аллегри пробует экспериментировать и использовать разные сочетания. Если бы Аллегри знал, что Роналду уйдёт, он мог бы качественнее подготовить команду к сезону. Хорошо, что вернулся Мойзе Кин, который будет отличной альтернативой Морате. «Старая синьора» – фаворит Серии А, но уже не такой явный, как ещё месяц назад.

Владислав АВРАМЕНКО