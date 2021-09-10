«Ливерпуль» и «Милан» могут совершить обмен игроками

«Милан» планирует совершить обмен игроками с «Ливерпулем», передаёт 90min. По данным источника, итальянский клуб хочет обменять полузащитника Франка Кесси, который не хочет продлевать контракт, на Тьяго Алькантару.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» проявляет интерес к ивуарийцу, у которого следующим летом истекает контракт. Также упоминалось об интересе со стороны «Челси», «ПСЖ» и «Тоттенхэма».

Напомним, что Кесси стал игроком «Милана» в 2019 году, перейдя из «Аталанты» за 24 миллиона евро. В нынешнем сезоне он на поле не появлялся.

Тьяго Алькантара перешёл в «Ливерпуль» из «Баварии» в 2020 году за 22 миллиона евро. В нынешнем сезоне он принял участие в двух матчах, проведя суммарно на поле 25 минут.