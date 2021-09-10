Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 120 Комментарии
Премьер-лига

«Ливерпуль» и «Милан» могут совершить обмен игроками

10 Сентября 2021 • 13:11 Комментировать
Лидс
...
Ливерпуль
12.09 18:30

«Милан» планирует совершить обмен игроками с «Ливерпулем», передаёт 90min. По данным источника, итальянский клуб хочет обменять полузащитника Франка Кесси, который не хочет продлевать контракт, на Тьяго Алькантару.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» проявляет интерес к ивуарийцу, у которого следующим летом истекает контракт. Также упоминалось об интересе со стороны «Челси», «ПСЖ» и «Тоттенхэма».

Напомним, что Кесси стал игроком «Милана» в 2019 году, перейдя из «Аталанты» за 24 миллиона евро. В нынешнем сезоне он на поле не появлялся.

Тьяго Алькантара перешёл в «Ливерпуль» из «Баварии» в 2020 году за 22 миллиона евро. В нынешнем сезоне он принял участие в двух матчах, проведя суммарно на поле 25 минут.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Ливерпуль Тьяго Алькантара Франк Кесси
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
11.09  14:30 Кристал Пэлас ... Тоттенхэм 4.5 3.85 1.79
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Сентября
14:30 · Англия. Премьер-лига
Роджерс назвал Гвардиолу «лучшим тренером мира»
13:59 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Вест Хэма» Антонио признан лучшим футболистом АПЛ в августе
13:59 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нацелился на Рюдигера
13:57 · Англия. Премьер-лига
​«Лидс» - «Ливерпуль»: прогноз на матч чемпионата Англии – 12 сентября 2021
13:11 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «Милан» могут совершить обмен игроками
12:30 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Уилшер может тренироваться с «Арсеналом»
11:28 · Англия. Премьер-лига
Лукаку сможет сыграть с «Астон Виллой»
11:26 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк избежал травмы и тренируется в общей группе
11:10 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола хочет видеть Модрича в «Манчестер Сити» 1 слухи
10:50 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» претендуют на вингера «Баварии» 1
10:41 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хочет подписать восходящую звезду «Барселоны»
10:25 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» определился с приоритетной трансферной целью на следующее лето слухи
10:20 · Англия. Премьер-лига
Влашич провёл первую тренировку в «Вест Хэме»
09:49 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» хочет бесплатно подписать звезду «Манчестер Юнайтед» 1
08:23 · Англия. Премьер-лига
Роналду хотел перейти в «Манчестер Сити» 1
Все новости
Рекомендуем