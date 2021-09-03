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Креспо: «Милан должен взять реванш у «Ливерпуля»

03 Сентября 2021 • 14:58 Комментировать
Лидс
...
Ливерпуль
12.09 18:30

Бывший нападающий «Милана» Эрнан Креспо высказался по поводу предстоящего матча итальянского клуба с «Ливерпулем» в первом туре группового этапа Лиге чемпионов. Аргентинец вспомнил о поражении «россонери» в финале турнира в 2005 году, в котором он оформил дубль.

«Это всё ещё открытая рана для меня (Поражение в том финале, - ред.). Предстоящий матч многое для меня значит. Я никогда не забуду ту ночь, хоть позже «Милан» обыграл «Ливерпуль» в 2007 году. Хочу попросить команду Пиоли обыграть их ещё раз, и отомстить за меня и всех болельщиков «Милана», - цитирует Креспо Football Italia.

Напомним, что аргентинец играл за «Милан» в сезоне 2004/05. В составе «россонери» он сыграл 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ливерпуль Эрнан Креспо
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