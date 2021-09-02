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Серия А

Бакайоко: «Этот «Милан» сильнее, чем тот, который я покидал»

02 Сентября 2021 • 18:59 Комментировать
Милан
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Лацио
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12.09 19:00

Полузащитник «Челси» Тьемуа Бакайоко, который ближайший сезон проведёт в «Милане» на правах аренды, поделился своими впечатлениями от перехода в итальянский клуб.

«Приятно вернуться вместе с «Миланом» в Лигу чемпионов. Эта команда сильнее, чем та, которую я покидал, и меня это радует. Я уже успел поговорить с главным тренером (Стефано Пиоли - Прим. ред.), и постараюсь сделать всё, что от меня требуется. Что касается моего будущего, то я хотел бы остаться в этой команде», - цитирует полузащитника Football Italia.

Напомним, что Бакайоко уже выступал за «Милан» в сезоне 2018/19 на правах аренды. В составе миланского клуба он сыграл 42 матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

 

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Милан Тьемуа Бакайоко
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