Бакайоко: «Этот «Милан» сильнее, чем тот, который я покидал»

Полузащитник «Челси» Тьемуа Бакайоко, который ближайший сезон проведёт в «Милане» на правах аренды, поделился своими впечатлениями от перехода в итальянский клуб.

«Приятно вернуться вместе с «Миланом» в Лигу чемпионов. Эта команда сильнее, чем та, которую я покидал, и меня это радует. Я уже успел поговорить с главным тренером (Стефано Пиоли - Прим. ред.), и постараюсь сделать всё, что от меня требуется. Что касается моего будущего, то я хотел бы остаться в этой команде», - цитирует полузащитника Football Italia.

Напомним, что Бакайоко уже выступал за «Милан» в сезоне 2018/19 на правах аренды. В составе миланского клуба он сыграл 42 матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.