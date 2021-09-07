Ибрагимович завершил восстановление после травмы

Шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович возвращается в основную обойму своей команды.

39-летний нападающий вице-чемпионов Италии поступил в распоряжение Стефано Пиоли, причём случилось это даже раньше ожидаемых сроков. О положительных для всех тиффози «Милана» новостях отрапортовало издание La Gazetta dello Sport. Напомним, что коуч «россонери» ожидал возвращение шведа к тренировкам ближе к 12 сентября.

Таким образом, Златан Ибрагимович имеет теоретические шансы сыграть уже в ближайшем поединке против «Лацио» в рамках третьего тура Серии А.

Как известно, ветеран «Милана» не выходил на поле с начала мая из-за повреждения колена. По этой же причине он пропустил Евро-2020.