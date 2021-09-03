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Серия А

Новичок «Милана»: «Для меня большая честь играть со Златаном»

03 Сентября 2021 • 18:20 Комментировать
Милан
...
Лацио
2.25 3.40 3.20
12.09 19:00

Новичок «Милана» Жуниор Мессиас поделился ожиданиями от игры со Златаном Ибрагимовичем в одной команде. Напомним, что бразилец перешёл правах аренды из «Кротоне» в последний день трансферного окна.

«Ибрагимович является примером для многих. Он легенда и для меня большая честь играть с ним в одной команде. Мечтаю выиграть чемпионат Италии или Лигу чемпионов. Я сильно прибавил в последнее время и теперь пришло нужное время для этого», - цитирует бразильца Football Italia.

Напомним, что Ибрагимович вернулся в «Милан» в январе 2020 года. В нынешнем сезоне он ещё на поле не появлялся. Ожидается, что он сыграет в следующем туре с «Лацио».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Жуниор Мессиас
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