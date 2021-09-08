«Милан» начал переговоры с Кьяером по новому контракту

«Милан» попытается сохранить защитника Симона Кяера в клубе, стороны уже начали переговоры по продлению действующего соглашения с футболистом.

Контракт 32-летнего датчанина истекает уже летом следующего года, а руководство итальянцев видит в нем незаменимого игрока в центре обороны. Журналист Николо Скира у себя в «Твиттере» написал, что новый договор будет подписан до середины 2023 года.

Добавим, что по итогам прошедшего сезона «Милан» впервые за долгое время вышел в групповой этап Лиги чемпионов, а сам Кьяер сыграл в этом успехе одну из ключевых ролей. Также недавно защитник получил награду Президента УЕФА.