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Серия А

«Милан» начал переговоры с Кьяером по новому контракту

08 Сентября 2021 • 09:39 Комментировать
Милан
...
Лацио
2.25 3.40 3.20
12.09 19:00

«Милан» попытается сохранить защитника Симона Кяера в клубе, стороны уже начали переговоры по продлению действующего соглашения с футболистом.

Контракт 32-летнего датчанина истекает уже летом следующего года, а руководство итальянцев видит в нем незаменимого игрока в центре обороны. Журналист Николо Скира у себя в «Твиттере» написал, что новый договор будет подписан до середины 2023 года.

Добавим, что по итогам прошедшего сезона «Милан» впервые за долгое время вышел в групповой этап Лиги чемпионов, а сам Кьяер сыграл в этом успехе одну из ключевых ролей. Также недавно защитник получил награду Президента УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Симон Кьяер
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