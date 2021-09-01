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Переход Костича в «Лацио» сорвался

01 Сентября 2021 • 08:58 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Штуттгарт
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12.09 16:30

Неделями ранее сербский вингер «Айнтрахта» Филип Костич запросил у руководства клуба трансфер. В игроке был заинтересован «Лацио», но немцы отклонили первое предложение, из-за чего футболист отказался тренироваться вместе с командой.

По информации Sky Germany, «Айнтрахт» хотел выручить за Костича не менее 15 миллионов евро плюс различные бонусы, а итальянский клуб остановился на отметке в 10 миллионов и не желал платить больше. Стороны не смогли найти компромисс до закрытия трансферного окна.

Впрочем, руководство сообщило 28-летнему сербу, что отпустит его уже зимой, если получит предложение, соответствующее их требованиям.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Айнтрахт Франкфурт Филип Костич Трансферы футбола - лето 2021
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