Переход Костича в «Лацио» сорвался

Неделями ранее сербский вингер «Айнтрахта» Филип Костич запросил у руководства клуба трансфер. В игроке был заинтересован «Лацио», но немцы отклонили первое предложение, из-за чего футболист отказался тренироваться вместе с командой.

По информации Sky Germany, «Айнтрахт» хотел выручить за Костича не менее 15 миллионов евро плюс различные бонусы, а итальянский клуб остановился на отметке в 10 миллионов и не желал платить больше. Стороны не смогли найти компромисс до закрытия трансферного окна.

Впрочем, руководство сообщило 28-летнему сербу, что отпустит его уже зимой, если получит предложение, соответствующее их требованиям.