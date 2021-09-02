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Давид Луис может продолжить карьеру в «Лацио» слухи

02 Сентября 2021 • 17:20 Комментировать
Милан
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Лацио
2.25 3.40 3.20
12.09 19:00

Давид Луис продолжает поиски нового клуба. Напомним, что бывший игрок «Арсенала» является свободным агентом, а прошедшим летом успел отказать представителям турецкого чемпионата, «Бенфике» и бразильскому «Фламенго».

Сам защитник недавно заявил, что намерен выступать за ту команду, которая способна побороться за трофеи в предстоящем сезоне. Как итог, Луис на данный момент пытается договориться с «Лацио» об условиях возможного соглашения, передает издание Football Italia.

Стоит добавить, что в Риме футболист может воссоединиться с Маурицио Сарри, под руководством которого он ранее выступал за лондонский «Челси».

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Лацио Давид Луис Трансферы футбола - лето 2021
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