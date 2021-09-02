Давид Луис продолжает поиски нового клуба. Напомним, что бывший игрок «Арсенала» является свободным агентом, а прошедшим летом успел отказать представителям турецкого чемпионата, «Бенфике» и бразильскому «Фламенго».

Сам защитник недавно заявил, что намерен выступать за ту команду, которая способна побороться за трофеи в предстоящем сезоне. Как итог, Луис на данный момент пытается договориться с «Лацио» об условиях возможного соглашения, передает издание Football Italia.

Стоит добавить, что в Риме футболист может воссоединиться с Маурицио Сарри, под руководством которого он ранее выступал за лондонский «Челси».