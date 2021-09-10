Шевченко подождёт: «Милан» может предложить Пиоли новый контракт

Вице-чемпион прошлого розыгрыша Серии А «Милан» хочет продлить сотрудничество со Стефано Пиоли.

Клуб из европейской столицы моды явно доволен сотрудничеством со своим текущим алленаторе. Команда под руководством Пиоли прогрессирует, и это может послужить достаточным основанием для пролонгации деловых отношений, информирует ресурс Calciomercato.

В настоящее время стороны связывает документ, действующий лишь до конца этого сезона. Но вскоре стороны могут заключить новую сделку на более продолжительный срок.

Ранее позитивную оценку работе Пиоли на «Сан-Сиро» дал его бывший подопечный – Марко Пароло.