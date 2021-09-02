Жиру сдал положительный тест на COVID-19

У нападающего «Милана» Оливье Жиру обнаружили коронавирус, передаёт пресс-служба клуба. Там отметили, что футболист ни с кем из игроков не контактировал и сейчас находится на самоизоляции.

Напомним, что Жиру стал игроком «Милана» этим летом, перейдя из «Челси» за один миллион евро. Он подписал контракт до 2023 года. В составе итальянского клуба он сыграл два матча, в которых отметился двумя забитыми мячами. В составе лондонского клуба он становился победителем Лиги чемпионов.

После двух стартовых туров «Милан» имеет стопроцентный показатель, как и ещё четыре команды. В следующем туре подопечные Пиоли сыграют дома с «Лацио».