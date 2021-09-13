Сарри объяснил своё удаление в матче с «Миланом»

Наставник римского «Лацио» Маурицио Сарри высказался относительно своего удаления во вчерашнем поединке против «Милана». Матч завершился победой «россонери» со счетом 2:0.

«Не произошло ничего особенного. Молодой парнишка показал неприличный жест, который недопустим в отношении взрослых людей. Ибрагимович все решил, заставив его принести извинения. Иногда такое случается», - передает слова итальянского специалиста Football-Italia.

Сарри был удален после перепалки с хавбеком «россонери» Алексисом Салемакерсом.