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Серия А

Сарри объяснил своё удаление в матче с «Миланом»

13 Сентября 2021 • 08:44 Комментировать
Милан
2:0
Лацио
окончен

Наставник римского «Лацио» Маурицио Сарри высказался относительно своего удаления во вчерашнем поединке против «Милана». Матч завершился победой «россонери» со счетом 2:0.

«Не произошло ничего особенного. Молодой парнишка показал неприличный жест, который недопустим в отношении взрослых людей. Ибрагимович все решил, заставив его принести извинения. Иногда такое случается», - передает слова итальянского специалиста Football-Italia.

Сарри был удален после перепалки с хавбеком «россонери» Алексисом Салемакерсом.

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Евро-Футбол.Ру,
Маурицио Сарри
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