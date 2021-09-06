Кастильехо попал в заявку «Милана» на сезон

По всей видимости, Самуэль Кастильехо продолжит свои выступления в составе «Милана».

На прошлой неделе в СМИ появились слухи о возможном трансфере испанского полузащитника в ряды ЦСКА, Позже итальянский клуб подтвердил информацию об интересе к своему игроку. Речь шла о возможной аренде 26-летнего вингера «россонери». Но в конечном итоге «армейцам» не удалось согласовать сделку со своими миланскими коллегами.

По актуальной информации сайта Серии А, Самуэль Кастильехо внесён в заявку «красно-чёрных» на сезон 2021/2022 под почётным седьмым номером. Это может свидетельствовать о том, что вице-чемпионы Италии больше не рассматривают возможность ухода испанца.

В минувшем сезоне Кастильехо отличился за команду Стефано Пиоли 3 голами и 4 результативными передачами в 43 играх.