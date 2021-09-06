«ПСЖ» положил глаз на Кесси

Вице-чемпион Франции «Пари Сен-Жермен» заинтересован в оформлении сделки по приглашению в свои ряды Франка Кесси.

По данным ресурса Footmercato, парижане вышли на связь с серебряным призёром чемпионата Италии, намереваясь добиться оформления сделки по Франку Кесси посреди текущего сезона. В планы «ПСЖ» входит подписание ивуарийского футболиста в январе.

Отметим, что у центрхава летом следующего года истекает срок действия соглашения с «Миланом». И пока стороны весьма далеки от заключения новой сделки по причине разногласий в вопросе размера потенциальной заработной платы Кесси.

Предполагается, что Леонардо и Паоло Мальдини встретятся в первый месяц нового года, чтобы обсудить детали вероятного трансфера.