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Кесси не продлевает контракт с «Миланом» - за ситуацией следят «ПСЖ» и «Тоттенхэм» слухи

04 Сентября 2021 • 09:16 Комментировать
Милан
...
Лацио
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12.09 19:00

Ситуация вокруг продления контракта полузащитника «Милана» Франка Кесси накаляется. Несмотря на желание обеих сторон подписать новое соглашение, до сих пор не решен финансовый вопрос сделки.

Как следствие, футболист, который считается одним из лидеров миланского коллектива, начал задумываться об уходе из клуба. Тем более, к нему проявляют интерес «ПСЖ» и «Тоттенхэм», которые могут выйти на контакт уже зимой, сообщает журналист Николо Скира.

Напомним, что действующее соглашение Кесси истекает в июне следующего года, поэтому для «Милана» есть риск потерять 24-летнего игрока бесплатно.  

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Тоттенхэм ПСЖ Франк Кесси Трансферы футбола - зима
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