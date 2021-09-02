Топ-клубы Серии А интересуются Дамсгором

Вингер «Сампдории» Миккель Дамсгор близок к тому, чтобы пойти на повышение, передаёт Calcio Mercato. По данным источника, сразу три топ-клуба Серии А проявляют интерес к датчанину.

Сообщается, что главным претендентом на Дамсгора является «Ювентус». За ситуацией вокруг футболиста также следят «Милан» и «Интер», которые готовы составить конкуренцию туринскому клубу в борьбе за подписание игрока.

Напомним, что 20-летний Дамсгор стал игроком «Сампдории» в 2020 году. Многие топ-клубы заинтересовались им после удачного выступления на Евро-2020 в составе сборной Дании. Сообщалось, что футболист может переехать в Англию, где интерес к нему проявляли «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».