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Премьер-лига

«ПСЖ» и «Манчестер Сити» претендуют на Тео Эрнандеса

07 Сентября 2021 • 17:18 Комментировать (2)
Лестер
...
Манчестер Сити
6.00 4.50 1.53
11.09 17:00

Основной игрок «Милана» Тео Эрнандес попал в сферу интересов грандов французского и английского чемпионатов.

Будущие соперники по группе А Лиги чемпионов будут конкурировать в этом сезоне не только на футбольном поле. Как стало известно Calciomercato, гранды Лиги 1 и АПЛ поборются друг с другом за право усилиться Тео Эрнандесом.

«Горожане» попытаются заполучить 23-летнего француза уже в январе в свете ареста своего защитника Бенджамена Менди, который подозревается в нескольких случаях изнасилования.

«ПСЖ» также претендует на основного фуллбека «Милана». Но в случае с парижанами пока никакой конкретики нет.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Манчестер Сити ПСЖ Тео Эрнандес Трансферы футбола - зима
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
07 Сентября 2021 в 18:21
Раскулачивают хорошенькую команду...
Leonardis
07 Сентября 2021 в 18:00
В МС,естественно...
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