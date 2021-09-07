«ПСЖ» и «Манчестер Сити» претендуют на Тео Эрнандеса

Основной игрок «Милана» Тео Эрнандес попал в сферу интересов грандов французского и английского чемпионатов.

Будущие соперники по группе А Лиги чемпионов будут конкурировать в этом сезоне не только на футбольном поле. Как стало известно Calciomercato, гранды Лиги 1 и АПЛ поборются друг с другом за право усилиться Тео Эрнандесом.

«Горожане» попытаются заполучить 23-летнего француза уже в январе в свете ареста своего защитника Бенджамена Менди, который подозревается в нескольких случаях изнасилования.

«ПСЖ» также претендует на основного фуллбека «Милана». Но в случае с парижанами пока никакой конкретики нет.