Неста: «Милан» является претендентом на чемпионство»

Бывший защитник «Милана» Алессандро Неста поделился мнением по поводу чемпионской гонки в нынешнем сезоне Серии А. Экс-футболист считает, что миланский клуб сможет побороться за чемпионство.

«Милан является претендентом на чемпионство. Возможно, многие их таковыми не считают, но это не проблема. Правда, помимо «Милана» есть ещё много команд, которые тоже будут претендовать на титул. Но могу сказать точно, что команда сейчас находится на правильном пути», - цитирует Неста Football Italia.

Напомним, что «Милан» в двух стартовых турах одержал победы. В следующем туре команда Пиоли дома сыграет с «Лацио». Матч состоится 12 сентября в 19:00 по московскому времени.