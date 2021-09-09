Полузащитник «Милана» Франк Кесси до сих пор не подписал новый контракт с командой, чем привернул к себе внимание ведущих европейских клубов. Дело в том, что срок действия соглашения игрока истекает летом следующего года.

За кандидатурой Кесси уже выстроилась целая очередь – ранее сообщалось об интересе со стороны «ПСЖ», «Тоттенхэма» и «Ливерпуля». Но, как свидетельствует Sky Sports, на футболиста нацелился еще и лондонский «Челси», который готов предложить хавбеку более выгодные условия, чем конкуренты.

Стоит добавить, что в 2019 году «Милан» покупал Кесси за 24 миллиона евро у «Аталанты», а прошедший сезон игрок провел на высочайшем уровне, забив 13 голов и оформив шесть ассистов в 37 поединках Серии А.