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Премьер-лига

«Челси» включился в борьбу за лидера «Милана» слухи

09 Сентября 2021 • 22:21 Комментировать
Челси
...
Астон Вилла
1.27 5.70 12.00
11.09 19:30

Полузащитник «Милана» Франк Кесси до сих пор не подписал новый контракт с командой, чем привернул к себе внимание ведущих европейских клубов. Дело в том, что срок действия соглашения игрока истекает летом следующего года.

За кандидатурой Кесси уже выстроилась целая очередь – ранее сообщалось об интересе со стороны «ПСЖ», «Тоттенхэма» и «Ливерпуля». Но, как свидетельствует Sky Sports, на футболиста нацелился еще и лондонский «Челси», который готов предложить хавбеку более выгодные условия, чем конкуренты.

Стоит добавить, что в 2019 году «Милан» покупал Кесси за 24 миллиона евро у «Аталанты», а прошедший сезон игрок провел на высочайшем уровне, забив 13 голов и оформив шесть ассистов в 37 поединках Серии А.

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Милан Челси Франк Кесси Трансферы футбола - лето 2021
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