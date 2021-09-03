Федерация футбола Италии расследует трансфер игрока «Салернитаны»

По итогам прошлого сезона «Салернитана» повысилась в классе и должна была выступать в высшем итальянском дивизионе. Но, этого могло не случиться, ведь по правилам Серии А в одной лиге не могут играть две команды, у которых один и тот же президент.

Как итог, Клаудио Лотито, который владел и «Лацио», и «Салернитаной», переписал клуб из Салерно на одного из родственников. Впрочем, оставлять в покое хитрого бизнесмена Федерация футбола Италии не намерена – теперь они начали расследование по поводу трансфера Седрика Гондо в стан новичка чемпионата из «Лацио», передает издание La Gazzetta dello Sport.

Руководство лиги считает, что этот переход был осуществлен без подписания должной документации. Теперь обоим клубам грозит немалый штраф, если нарушение подтвердится.