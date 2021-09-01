Брекало проведёт следующий сезон в «Торино»

Полузащитник «Вольфсбурга» Йосип Брекало перебрался в чемпионат Италии, присоединившись к «Торино». Клуб официально оформил аренду хорватского игрока, а по итогам сезона сможет выкупить его контракт за 11 миллионов евро.

Стоит отметить, что футболист сборной Хорватии еще в начале лета объявил о желании покинуть «Вольфсбург». Брекало интересовались «Лацио» и «Вильярреал», но переговоры с обеими командами срывались на заключительных стадиях.

Напомним, что в прошлом сезоне полузащитник сыграл за немецкую команду 29 матчей, в которых ему удалось отметиться семью голами и тремя ассистами.