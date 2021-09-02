«Салернитана» претендует на Рибери

Новичок итальянской Серии А «Салернитана» готова предложить контракт Франку Рибери.

Бывший полузащитник «Баварии» после расставания с «Фиорентиной» пока так и не обзавёлся новой работой на Апеннинах. И как известно, планов завершать карьеру сейчас у 38-летнего футболиста нету.

Прежде Франка Рибери связывали с вероятным переходом в «Верону», но переговоры сорвались из-за высоких запросов француза по зарплате. Теперь же, как сообщает Фабрицио Романо, игрок близок к подписанию договора с «Салернитаной».

В прошлом сезоне Рибери отличился в футболке «Фиорентины» 2 голами и 7 результативными передачами.