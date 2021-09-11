Тренер «Салернитаны»: «Рибери быстро наберёт форму»

Наставник «Салернитаны» Фабрицио Кастори поделился мнением о своём звёздном подопечном – Франке Рибери.

«Нам всем известно, что Франк является великим игроком. И я бы хотел отдать ему должное за то, как легко ему удалось освоиться. Нас удивила его скромность.

Француз прибыл в Салерно с огромным энтузиазмом. Он готов к работе с новыми партнёрами бок о бок. Рибери быстро наберёт форму», - подчеркнул Кастори во время предматчевой пресс-конференции накануне игры с «Торино».

Коуч «Салернитаны» добавил, что он до конца не верил в возможность оформления сделки по Рибери.

Напомним, что 38-летний француз достался своему новому клубу бесплатно.