ЛГБТ-организация намерена встретиться с Брекало - тот в прошлом отказался носить радужную повязку

«Торино» под конец трансферного окна взял в аренду полузащитника «Вольфсбурга» Йосипа Брекало. Этот переход вызвал негодование у представителей ЛГБТ-сообщества страны.

Дело в том, что пару лет назад хорват отказался носить радужную повязку в поддержу меньшинств на одном из матчей. Аргументировал свое решение футболист тем, что это противоречит его христианским убеждениям.

Секретарь крупнейшей ЛГБТ-организации в Италии Марко Арлати прокомментировал эту ситуацию в интервью сетевому изданию Football Italia. «Мы хотим встретиться с игроком, это правда. Но, мы не утверждаем, что он гомофоб. Просто его воспитание не было основано на понимании того, что некоторые ценности не являются правильными. Поэтому, целью встречи будет понять позицию друг друга. К сожалению, спорт – это иногда катализатор проблем, связанных с правами человека», - заявил Арлати.