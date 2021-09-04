Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 139 Комментарии
Серия А

ЛГБТ-организация намерена встретиться с Брекало - тот в прошлом отказался носить радужную повязку

04 Сентября 2021 • 16:49 Комментировать (1)
Торино
...
Салернитана
1.60 4.20 5.30
12.09 16:00

«Торино» под конец трансферного окна взял в аренду полузащитника «Вольфсбурга» Йосипа Брекало. Этот переход вызвал негодование у представителей ЛГБТ-сообщества страны.

Дело в том, что пару лет назад хорват отказался носить радужную повязку в поддержу меньшинств на одном из матчей. Аргументировал свое решение футболист тем, что это противоречит его христианским убеждениям.

Секретарь крупнейшей ЛГБТ-организации в Италии Марко Арлати прокомментировал эту ситуацию в интервью сетевому изданию Football Italia. «Мы хотим встретиться с игроком, это правда. Но, мы не утверждаем, что он гомофоб. Просто его воспитание не было основано на понимании того, что некоторые ценности не являются правильными. Поэтому, целью встречи будет понять позицию друг друга. К сожалению, спорт – это иногда катализатор проблем, связанных с правами человека», - заявил Арлати.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торино Йосип Брекало
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Wayne777
04 Сентября 2021 в 17:33
Большие молодцы. Надеюсь, смогут его убедить изменить ужасные взгляды.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Сентября
16:49 · Италия. Серия А
ЛГБТ-организация намерена встретиться с Брекало - тот в прошлом отказался носить радужную повязку 1
16:35 · Италия. Серия А
Пьянич заявил, что мог вернуться в «Ювентус»
16:03 · Италия. Серия А
У «Дженоа» сменится владелец
15:57 · Италия. Серия А
«ПСЖ» нацелился на полузащитника «Интера»
15:39 · Италия. Серия А
Алексис Санчес покинул лазарет «Интера»
14:59 · Италия. Серия А
39-летний Рейна хочет продлить контракт с «Лацио»
14:32 · Италия. Серия А
Аллегри изменит игровую схему «Ювентуса»
12:35 · Германия. Бундеслига
«Интер» нашёл замену Перишичу в Бундеслиге
11:24 · Италия. Серия А
Бернардески оштрафован на 40 тысяч евро за эксплуатацию нелегальных работников 1
10:16 · Англия. Премьер-лига
Итальянский гранд хочет подписать голкипера «Арсенала» 2
09:49 · Италия. Серия А
Рибери в шаге от перехода в «Салернитану»
09:23 · Италия. Серия А
Экс-игрок «Ювентуса» обвинил Роналду в неуважении к клубу 1
09:16 · Италия. Серия А
Кесси не продлевает контракт с «Миланом» - за ситуацией следят «ПСЖ» и «Тоттенхэм» слухи
03 Сентября
23:56 · Италия. Серия А
​«Ювентус» обратился к Манджукичу, завершившему карьеру 1
23:47 · Англия. Премьер-лига
​Моуринью оставил комментарий на страничке заболевшего Джаки в «Инстаграме» 1
Все новости
Рекомендуем
 