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Серия А

Рибери в шаге от перехода в «Салернитану»

04 Сентября 2021 • 09:49 Комментировать
Торино
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Салернитана
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12.09 16:00

Уже в скором времени должно решиться будущее Франка Рибери, у которого на руках есть два предложения – одно от итальянской «Салернитаны», другое от турецкого «Карагюмрюка».

Впрочем, по информации журналиста Николо Скиры, француз по состоянию на данную минуты практически согласовал все детали личного контракта с клубом из Салерно. Сообщается, что о переходе будет официально объявлено в течение сегодняшнего дня.

Рибери подпишет с «Салернитаной» контракт на один сезон, а его зарплата в команде Серии А будет составлять полтора миллиона евро в год плюс различные бонусы. Напомним, что последним клубом опытного футболиста была «Фиорентина».

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Евро-Футбол.Ру,
Франк Рибери Салернитана Трансферы футбола - лето 2021
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