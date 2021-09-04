Рибери в шаге от перехода в «Салернитану»

Уже в скором времени должно решиться будущее Франка Рибери, у которого на руках есть два предложения – одно от итальянской «Салернитаны», другое от турецкого «Карагюмрюка».

Впрочем, по информации журналиста Николо Скиры, француз по состоянию на данную минуты практически согласовал все детали личного контракта с клубом из Салерно. Сообщается, что о переходе будет официально объявлено в течение сегодняшнего дня.

Рибери подпишет с «Салернитаной» контракт на один сезон, а его зарплата в команде Серии А будет составлять полтора миллиона евро в год плюс различные бонусы. Напомним, что последним клубом опытного футболиста была «Фиорентина».