Рибери может продолжить карьеру в Турции

Экс-вингер мюнхенской «Баварии» Франк Рибери, который находится в статусе свободного агента после ухода из «Фиорентины», имеет вариант продолжения карьеры в турецком чемпионате. Об этом сообщает посредством твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, в услугах 38-летнего атакующего полузащитника заинтересован клуб «Карагюмрюк». Ранее также сообщалось, что Франк может остаться в Италии. Подписать француза хотели «Верона» и «Салернитана», однако клубы не смогли договориться с игроком по заработной плате.

Последние два сезона опытный футболист провел за «Фиорентину». Рибери поучаствовал в 50 матчах Серии А, отметившись пятью голами и девятью ассистами.