Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 176 Комментарии
Серия А

«Салернитана» опровергла слухи о возможном подписании Давида Луиса

07 Сентября 2021 • 00:45 Комментировать
Торино
...
Салернитана
1.60 4.20 5.30
12.09 16:00

Спортивный директор «Салернитаны» Анджело Фабиани заявил, что клуб не собирается приглашать в свой состав бывшего футболиста «Арсенала» Давида Луиса.

«Наше трансферное окно закончилось на подписании Франка Рибери. Мы сказали друг другу, что сделали достаточно этим летом. Рибери является нашим последним новичком, нам удалось усилиться несколькими замечательными игроками», - приводит слова функционера Football Italia.

Отметим, что 34-летний бразильский защитник после истечения срока действия договора с «канонирами» в июне до сих пор пребывает в статусе свободного агента.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Давид Луис Салернитана
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Сентября
00:45 · Италия. Серия А
«Салернитана» опровергла слухи о возможном подписании Давида Луиса
00:17 · Италия. Серия А
Ибрагимович завершил восстановление после травмы
06 Сентября
23:54 · Италия. Серия А
Щесны – о критике в свою сторону: «Я всегда умел игнорировать плохие слова»
23:30 · Италия. Серия А
Кастильехо попал в заявку «Милана» на сезон
23:17 · Италия. Серия А
Кайседо: «Мы с «Лацио» выиграли бы Серию А, если бы не пандемия» 1
23:14 · Италия. Серия А
Перкасси: «Нас ждёт интересный сезон»
22:52 · Германия. Бундеслига
Кьеллини назвал Аканджи своим преемником
21:51 · Италия. Серия А
«ПСЖ» положил глаз на Кесси 1
20:55 · Англия. Премьер-лига
Маккенни может зимой перебраться в клуб АПЛ слухи
19:55 · Россия. Премьер-лига
Кастильехо не перейдёт в ЦСКА
19:26 · Италия. Серия А
​Рибери стал игроком «Салернитаны» официально
16:40 · Италия. Серия А
​В «Кальяри» ответили на слова Наингголана о предательстве 1
13:40 · Италия. Серия А
Буффон: «Роналду добился отличных результатов в «Ювентусе»
13:33 · Италия. Серия А
«Милан» планирует расстаться с Романьоли
12:50 · Италия. Серия А
Рибери определился с новым клубом
Все новости
Рекомендуем
 