«Салернитана» опровергла слухи о возможном подписании Давида Луиса

Спортивный директор «Салернитаны» Анджело Фабиани заявил, что клуб не собирается приглашать в свой состав бывшего футболиста «Арсенала» Давида Луиса.

«Наше трансферное окно закончилось на подписании Франка Рибери. Мы сказали друг другу, что сделали достаточно этим летом. Рибери является нашим последним новичком, нам удалось усилиться несколькими замечательными игроками», - приводит слова функционера Football Italia.

Отметим, что 34-летний бразильский защитник после истечения срока действия договора с «канонирами» в июне до сих пор пребывает в статусе свободного агента.