«Милан» летом нынешнего года устроил серьёзную закупку, подписав в общей сложности 11 новых игроков.

«Россонери» в свете долгожданного возвращения клуба в Лигу чемпионов не пожалели сил и средств на поиск новых футболистов на проблемные позиции. В общей сложности на «Сан-Сиро» прибыли 11 игроков, и наиболее знаковыми трансферами можно назвать приглашения Оливье Жиру, Майка Меньяна, Тьемуа Бакайоко и Алессандро Флоренци.

Презентацию каждого из вышеупомянутых игроков «Милан» представил в своём твиттер-аккаунте. Она выполнена в стиле игры-файтинга. При этом создатели креативного видеоролика добавили каждому из спортсменов уникальную способность. В случае с Оливье Жиру речь идёт об «ударе скорпиона». Это является отсылкой на его изумительный по красоте мяч, забитый за «Челси» в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов.