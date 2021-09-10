Жиру вылечился от коронавируса перед матчем с «Лацио»

Перед воскресным матчем с «Лацио» в третьем туре Серии А болельщики «Милана» получили ещё одну приятную новость. Форвард Оливье Жиру переболел коронавирусом и сможет выйти на поле в ближайшем матче. 2 сентября стало известно о том, что у француза диагностировали COVID-19, и он был изолирован у себя дома в Милане.

В пятницу Жиру сдал отрицательный тест, об этом сообщили в стане «россонери». Правда, к тренировкам он сможет вернуться в субботу, если новые анализы также будут хорошими.

Добавим, что на протяжении несколько последних дней в общей группе тренируются выздоровевшие Златан Ибрагимович и Франк Кесси.