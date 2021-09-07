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Серия А

Пароло: «Пиоли – очень подготовленный тренер»

07 Сентября 2021 • 14:16 Комментировать
Милан
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Лацио
2.25 3.40 3.20
12.09 19:00

Экс-футболист «Лацио» Марко Пароло поделился мнением о своём бывшем наставнике – Стефано Пиоли.

Итальянский полузащитник прокомментировал успехи «россонери» с 55-летним наставником у руля. В прошлом сезоне «дьяволы» стали серебряными призёрами Серии А и спустя долгое время вернулись в Лигу чемпионов.

«Пиоли ещё в период работы в Риме доказал всем, что он является замечательным тренером. Сейчас он очень подготовленный тренер. И благодаря ему «Милан» будет продолжать расти», - заявил Марко Пароло в интервью La Gazzetta dello Sport.

Пароло летом этого года попрощался с «Лацио» после истечения своего контракта. 36-летний футболист пока так и не обзавёлся новой работой.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Милан Стефано Пиоли Марко Пароло
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