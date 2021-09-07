Пароло: «Пиоли – очень подготовленный тренер»

Экс-футболист «Лацио» Марко Пароло поделился мнением о своём бывшем наставнике – Стефано Пиоли.

Итальянский полузащитник прокомментировал успехи «россонери» с 55-летним наставником у руля. В прошлом сезоне «дьяволы» стали серебряными призёрами Серии А и спустя долгое время вернулись в Лигу чемпионов.

«Пиоли ещё в период работы в Риме доказал всем, что он является замечательным тренером. Сейчас он очень подготовленный тренер. И благодаря ему «Милан» будет продолжать расти», - заявил Марко Пароло в интервью La Gazzetta dello Sport.

Пароло летом этого года попрощался с «Лацио» после истечения своего контракта. 36-летний футболист пока так и не обзавёлся новой работой.