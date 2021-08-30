Часами ранее авторитетный итальянский журналист Джанлука ди Марцио заявил, что «Милан» связывался с руководством «Аталанты» касательно возможного перехода российского полузащитника Алексея Миранчука.

Впрочем, в самой Италии очень неоднозначно восприняли данные слухи, а агент Валерио Джуффрида, который в свое время являлся посредником в трансфере игрока в «Аталанту», опроверг наличие контакта с представителями «Милана», об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.ру». «Ничего не слышал о том, что Миранчук может уйти в «Милан». Со мной это никто не обсуждал», - поделился Джуффрида.

Напомним, что в клуб из Бергамо Миранчук перешел летом прошлого года, но пока так и не сумел стать ключевым исполнителем при Джан Пьеро Гасперини.