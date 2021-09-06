Кайседо: «Мы с «Лацио» выиграли бы Серию А, если бы не пандемия»

Бывший игрок «Лацио», а ныне нападающий «Дженоа» Фелипе Кайсед поделился мнением насчет того, были ли у римской команды шансы выиграть итальянский чемпионат в позапрошлом сезоне. Напомним, что тогда столичная команда долгое время шла на первом месте в турнирной таблице.

«Да, мы с «Лацио» выиграли бы Серию А, если бы не пандемия. Чемпионат прервался именно в момент, когда мы были в нашей лучшей форме и голодны к победам. Нас никто не смог бы остановить», - с уверенностью заявил колумбиец в интервью местному изданию Corriere dello Sport.

Уточним, что триумфатором того сезона в итоге стал «Ювентус», а «Лацио» вовсе откатился на четвертое место, не попав даже на пьедестал.