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Серия А

Кайседо: «Мы с «Лацио» выиграли бы Серию А, если бы не пандемия»

06 Сентября 2021 • 23:17 Комментировать (1)
Милан
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Лацио
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12.09 19:00

Бывший игрок «Лацио», а ныне нападающий «Дженоа» Фелипе Кайсед поделился мнением насчет того, были ли у римской команды шансы выиграть итальянский чемпионат в позапрошлом сезоне. Напомним, что тогда столичная команда долгое время шла на первом месте в турнирной таблице.

«Да, мы с «Лацио» выиграли бы Серию А, если бы не пандемия. Чемпионат прервался именно в момент, когда мы были в нашей лучшей форме и голодны к победам. Нас никто не смог бы остановить», - с уверенностью заявил колумбиец в интервью местному изданию Corriere dello Sport.

Уточним, что триумфатором того сезона в итоге стал «Ювентус», а «Лацио» вовсе откатился на четвертое место, не попав даже на пьедестал.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Серия А Фелипе Кайседо
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Комментарии (1)
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PoliticExpert
06 Сентября 2021 в 23:46
А если бы ещё у бабушки были яйки, тогда вообще результат был бы сногсшибательным.
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