Барези: «Жиру сможет принести много пользы «Милану»

Бывший защитник «Милана» Франко Барези высказался по поводу нападающего клуба Оливье Жиру. Напомним, что француз этим летом перешёл из «Челси».

«Мне очень нравится Жиру. Он хорошо себя показывал раньше и был доступным на трансферном рынке. Мне нравится его подход к делу, и уверен, что он сможет принести команде много пользы», - цитирует итальянца Football Italia.

Напомним, что Жиру подписал контракт до 2023 года. В составе «Милана» он сыграл два матча в Серии А, в которых отметился двумя забитыми мячами. В следующем туре команда Пиоли сыграет с «Лацио». Француз будет вынужден пропустить этот матч, так как у него обнаружили коронавирус.