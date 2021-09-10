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Серия А

Барези: «Жиру сможет принести много пользы «Милану»

10 Сентября 2021 • 09:57 Комментировать
Милан
...
Лацио
2.25 3.40 3.20
12.09 19:00

Бывший защитник «Милана» Франко Барези высказался по поводу нападающего клуба Оливье Жиру. Напомним, что француз этим летом перешёл из «Челси».

«Мне очень нравится Жиру. Он хорошо себя показывал раньше и был доступным на трансферном рынке. Мне нравится его подход к делу, и уверен, что он сможет принести команде много пользы», - цитирует итальянца Football Italia.

Напомним, что Жиру подписал контракт до 2023 года. В составе «Милана» он сыграл два матча в Серии А, в которых отметился двумя забитыми мячами. В следующем туре команда Пиоли сыграет с «Лацио». Француз будет вынужден пропустить этот матч, так как у него обнаружили коронавирус.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Франко Барези Оливье Жиру
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