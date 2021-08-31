«Аталанта» не отпустит Миранчука в «Милан»

Трансфер Алексея Миранчука в ряды вице-чемпионов Италии текущим летом вряд ли состоится.

Сделка по переходу российского полузащитника в стан «красно-чёрных» в это трансферное окно является маловероятной. Как информирует ресурс La Gazzetta dello Sport, «Милан» направил официальный запрос «Аталанте» насчёт возможности подписания российского полузащитника, но в Бергамо не спешат его принимать.

Сообщается, что «чёрно-синие» не успевают найти на рынке прямую замену для 25-летнего россиянина, поэтому, скорее всего, «богиня» откажется отпускать Миранчука на «Сан-Сиро».

Ранее стало известно, что «Кристал Пэлас» опережает «Аталанту» в борьбе за Жереми Бога.