Ибрагимович вернулся и помог «Милану» обыграть «Лацио»

Стартовавшие с двух побед «Милан» и «Лацио» соперничали в матче третьего тура Серии А. «Россонери» ударно провели концовку первого тайма, Рафаэл Леау открыл счёт, а Франк Кесси едва не удвоил перевес с пенальти. На экваторе второй половины точку поставил Златан Ибрагимович, который только-только впервые вышел на поле после травмы.
«Милан» победил со счетом 2:0 и лидирует в Серии А вместе с «Наполи».
Протокол игры
|(1:0) Леау Рафаэл 45'
|(2:0) Ибрагимович Златан 67'
Меньян Майк • Калабрия Давиде • Романьоли Алессио • Томори Фикайо • Тео Эрнандес • Тонали Сандро • Кесси Франк 61' ( Бакайоко Тьемуэ ( 61' • 63'Беннасер Исмаэль 74') • Флоренци Алессандро 61' ( Салемакерс Алексис ( 61') • Диас Браим 80' ( Балло-Туре Фоде ( 80') • Леау Рафаэл 60' ( Ибрагимович Златан ( 60') • Ребич Анте
Запасные: Габбия Маттео • Кастильехо Самуэль • Кьяер Симон • Пеллегри Пьетро • Мальдини Даниэль • Калюлю Пьер • Татарушану Чиприан
Рейна Пепе • 45'Марушич Адам 17' 64' ( Лаццари Мануэль ( 64') • Луис Фелипе • Ачерби Франческо • Хюсай Эльсейд • 57'Милинкович-Савич Сергей 74' ( Башич Тома ( 74') • Лукас Лейва • Альберто Луис • 45'Педро Родригес 84' ( Мурики Ведат ( 84') • Иммобиле Чиро 84' ( Моро Рауль ( 84') • Андерсон Фелипе 64' ( Дзакканьи Маттиа ( 64')
Запасные: Акпа-Акпро Жан-Даниэль • Адамонис Марюс • Катальди Данило • Раду Стефан • Патрик • Стракоша Томас • Эскаланте Гонсало
12 сентября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).