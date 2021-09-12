Ибрагимович вернулся и помог «Милану» обыграть «Лацио»

Стартовавшие с двух побед «Милан» и «Лацио» соперничали в матче третьего тура Серии А. «Россонери» ударно провели концовку первого тайма, Рафаэл Леау открыл счёт, а Франк Кесси едва не удвоил перевес с пенальти. На экваторе второй половины точку поставил Златан Ибрагимович, который только-только впервые вышел на поле после травмы.

«Милан» победил со счетом 2:0 и лидирует в Серии А вместе с «Наполи».