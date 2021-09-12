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Серия А

Ибрагимович вернулся и помог «Милану» обыграть «Лацио»

12 Сентября 2021 • 21:02 Комментировать
Милан
2:0
Лацио
окончен

Стартовавшие с двух побед «Милан» и «Лацио» соперничали в матче третьего тура Серии А. «Россонери» ударно провели концовку первого тайма, Рафаэл Леау открыл счёт, а Франк Кесси едва не удвоил перевес с пенальти. На экваторе второй половины точку поставил Златан Ибрагимович, который только-только впервые вышел на поле после травмы.

«Милан» победил со счетом 2:0 и лидирует в Серии А вместе с «Наполи».

Протокол игры  
Милан 2:0 Лацио
(1:0) Леау Рафаэл 45'    
(2:0) Ибрагимович Златан 67'    
Меньян Майк Калабрия Давиде Романьоли Алессио Томори Фикайо Тео Эрнандес Тонали Сандро Кесси Франк   61' (Бакайоко Тьемуэ (   61'   63' Беннасер Исмаэль   74') Флоренци Алессандро   61' (Салемакерс Алексис (   61') Диас Браим   80' (Балло-Туре Фоде (   80') Леау Рафаэл   60' (Ибрагимович Златан (   60') Ребич Анте
Запасные: Габбия Маттео Кастильехо Самуэль Кьяер Симон Пеллегри Пьетро Мальдини Даниэль Калюлю Пьер Татарушану Чиприан
Рейна Пепе   45' Марушич Адам   17'   64' (Лаццари Мануэль (   64') Луис Фелипе Ачерби Франческо Хюсай Эльсейд   57' Милинкович-Савич Сергей   74' (Башич Тома (   74') Лукас Лейва Альберто Луис   45' Педро Родригес   84' (Мурики Ведат (   84') Иммобиле Чиро   84' (Моро Рауль (   84') Андерсон Фелипе   64' (Дзакканьи Маттиа (   64')
Запасные: Акпа-Акпро Жан-Даниэль Адамонис Марюс Катальди Данило Раду Стефан Патрик Стракоша Томас Эскаланте Гонсало
12 сентября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

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