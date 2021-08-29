Кастильехо деактивировал свой твиттер-аккаунт

Испанский полузащитник «Милана» Самуэль Кастильехо вынужден был деактивировать свой официальный твиттер-аккаунт в связи с информационной атакой болельщиков. Об этом сообщает Football Italia.

По данным источника, фанаты миланцев до недавнего времени атаковали профиль футболиста просьбами покинуть клуб. После действий Кастильехо, некоторые болельщики стали высказывать слова поддержки испанцу, используя при этом хэштег с его фамилией.

Сообщается, что в услугах экс-игрока «Вильярреала» заинтересован «Хетафе», однако переход может не состояться, так как команда из пригорода Мадрида уже получила пополнение в центр поля в лице Якуба Янкто, бывшего футболиста «Сампдории»,