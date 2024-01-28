Нападающий «Мидлсбро» Морган Роджерс может продолжить карьеру в «Астон Вилле».

Ранее сообщалось, что 21-летний вингер является приоритетной целью бирмингемского коллектива.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, «Астон Вилла» направила уже третье улучшенное предложение «Мидлсбро». По данным источника, сумма трансфера может составить примерно 17,5 миллионов евро. Отмечается, что «Астон Вилла» хочет закрыть сделку в начале новой недели.

В текущем сезоне Роджерс принял участие в 33 матчах с учетом всех турниров, забил семь голов и стал автором девяти результативных передач.