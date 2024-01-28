Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Астон Вилла» сделала новое предложение «Мидлсбро» по Роджерсу слухи

28 Января 2024 • 19:15 Комментировать
Астон Вилла
...
Ньюкасл
1 1.87 X 4.05 2 3.70
30.01 23:15

Нападающий «Мидлсбро» Морган Роджерс может продолжить карьеру в «Астон Вилле».

Ранее сообщалось, что 21-летний вингер является приоритетной целью бирмингемского коллектива.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, «Астон Вилла» направила уже третье улучшенное предложение «Мидлсбро». По данным источника, сумма трансфера может составить примерно 17,5 миллионов евро. Отмечается, что «Астон Вилла» хочет закрыть сделку в начале новой недели.

В текущем сезоне Роджерс принял участие в 33 матчах с учетом всех турниров, забил семь голов и стал автором девяти результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Мидлсбро Астон Вилла трансферы футбола - зима 2024 Морган Роджерс ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 28 Января
16:52
Триппьер: «В моём возрасте я могу воспринимать интерес от «Баварии» только как комплимент»
09:12
Триппьер сообщил, что не собирается уходить из «Ньюкасла»
26 Января
00:41
Агуэро: «Меня не удивляют слухи об интересе «Барселоны» к Гимараэсу»
00:00
Два клуба АПЛ по-прежнему претендуют на форварда «Челси» Брою
25 Января
15:01
«Ньюкасл» предложил услуги своего форварда трём топ-клубам АПЛ
24 Января
14:22
«Челси» обострил свой интерес к нападающему «Астон Виллы» 1
14:02
Сага с переходом Триппьера в «Баварию» близится к концу, мюнхенцы скоро примут решение
12:22
«Бавария» готовит новое предложение по Триппьеру, два предыдущих «Ньюкасл» отклонил
12:10
«Ньюкасл» хочет перехватить у «Тоттенхэма» нападающего
23 Января
12:38
«Бавария» всё ещё пытается убедить «Ньюкасл» продать защитника
11:57
В «Ньюкасле» приняли решение по трансферу полузащитника «Аталанты»
10:39
«Астон Вилла» подписала 18-летнего игрока «Црвены Звезды»
22 Января
11:46
«Ньюкасл» скоро получит новое предложение по Триппьеру, «Бавария» не сдаётся
11:20
«Ньюкасл» принял решение по Уилсону и Триппьеру, которые интересны зарубежным топ-клубам
21 Января
13:55
В «Ньюкасле» приняли решение по Триппьеру
12:31
«Вест Хэм» готов побить свой трансферный рекорд, купив нападающего «Байера»
11:54
«Атлетико» отказался от форварда «Ньюкасла», приоритетом является Мойзе Кин
11:45
Триппьер прервал отпуск в Нью-Йорке, чтобы ускорить переход в топ-клуб
00:33
«Атлетико» сделал предложение по английскому нападающему
20 Января
23:16
«Ньюкасл» не отпустит Триппьера в аренду
22:26
«Ньюкасл» готов перехватить трансферную цель «Ювентуса»
20:20
«Ньюкасл» отклонил предложение «Баварии» по Триппьеру
11:00
«Ньюкасл» нацелился на полузащитника из АПЛ, который оценивается в 100 миллионов евро
18 Января
23:19
«Астон Вилла» определилась с главной трансферной целью
16:31
Оярсабаль выбрал между «Астон Виллой» и «Манчестер Юнайтед»
12:08
«Ливерпуль» поспорит с «Арсеналом» и «Барселоной» за хавбека «Астон Виллы» 1
02:29
Романьоли может продолжить карьеру в Англии
17 Января
16:19
«Ньюкаслу» интересен полузащитник «Аталанты», которого оценивают в 40 миллионов евро
11:29
«ПСЖ» очень близок к трансферу одного из лучших полузащитников АПЛ
11:17
Дуран высказался об интересе «Челси» и «Милана»
01:41
Клуб АПЛ лидирует в борьбе за Дибалу
16 Января
10:41
Плохие новости для «Ньюкасла»: появились обновления по травме Жоэлинтона
15 Января
15:44
«Челси» хочет подписать нападающего «Астон Виллы», но это не Уоткинс
10:49
«Милан» и три английских клуба сражаются за топ-бомбардира из Бундеслиги
14 Января
12:52
«Челси» и «Ливерпуль» хотят купить полузащитника «Ньюкасла», цена вопроса – 130 миллионов евро 2
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АСТОН ВИЛЛА НЬЮКАСЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Зидан выбрал клуб, который хочет тренировать ​«Манчестер Юнайтед» может возглавить известный немецкий тренер ​Лапорта выбрал тренера, который может заменить Хави в «Барселоне» ​Месси жёстко поругался с тренером, «Реал» избавится от лидера ради Мбаппе, а у «Барселоны» будет новый тренер – в главных слухах недели «Зенит» покупает экс-игрока «Реала», «Спартак» – форварда из Коста-Рики, а Нобоа попрощался с Россией: главные трансферы и слухи недели ​«Барселона» приняла решение по будущему Хави после вылета из Кубка Испании Как играл Роналду против Месси: От первой встречи до «Последнего танца» ​Клоппа хотят видеть в испанском суперклубе ​Анчелотти высказался о решении Клопп покинуть «Ливерпуль» Новый тренерский гений или шарлатан: Что Хаби Алонсо привнёс в «Байер»
«Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии «Реал» перед финальным свистком вырвал победу у проваливающей сезон «Альмерии» ​«Барселона» не покупала судейство – выводы по скандальному делу
Спортивные новости
ЦСКА уверенно разобрался с «Северсталью» в КХЛ «Трактор» в результативном матче переиграл «Авангард» в КХЛ Медведев проиграл Синнеру в финале Australian Open, но установил много рекордов «Адмирал» в овертайме вырвал победу у «Салавата Юлаева» в матче КХЛ «Спартак» по буллитам обыграл «Динамо» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Января
19:58 · Англия. Премьер-лига
​Каземиро преуменьшил слухи о воссоединении с Роналду
19:53 · Англия. Кубок Англии
​«Ливерпуль» продлил серию без поражений до 10 матчей
19:43 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» может наказать Рэшфорда
19:28 · Англия. Кубок Англии
«Ливерпуль» забил 5 мячей в ворота «Норвича»
19:28 · Англия. Премьер-лига
​Мактоминай: «Моуринью мне пишет: «Молодец, малыш»
19:23 · Англия. Кубок Англии
Тен Хаг — об отсутствии Рэшфорда: «Это внутренние дела команды»
19:15 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» сделала новое предложение «Мидлсбро» по Роджерсу слухи
19:00 · Англия. Кубок Англии
«Ньюпорт» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
18:45 · Англия. Кубок Англии
«Ты никогда не будешь один» — болельщики «Ливерпуля» поддержали Клоппа
18:40 · Англия. Кубок Англии
​«Манчестер Сити» узнал соперника: Результаты жеребьёвки Кубка Англии
18:32 · Англия. Кубок Англии
​Без Рэшфорда: «Манчестер Юнайтед» объявил состав на игру против «Ньюпорта»
17:55 · Англия. Премьер-лига
Клопп был близок к уходу из «Ливерпуля» в прошлом сезоне слухи
17:43 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готов подписать Леау 1 слухи
17:41 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» перехватил норвежского нападающего у «Ньюкасла» и «Тоттенхэма» слухи
17:37 · Англия. Кубок Англии
​Рэшфорд пропустит матч «Манчестер Юнайтед» из-за болезни – на днях его заметили в ночном клубе
Все новости
Рекомендуем