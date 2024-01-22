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«Ньюкасл» скоро получит новое предложение по Триппьеру, «Бавария» не сдаётся

22 Января 2024 • 11:46 Комментировать
Бавария
...
Унион Берлин
24.01 22:30

«Ньюкасл» недавно дал понять, что не продаст в этом месяце своего правого защитника Кирана Триппьера, но мюнхенская «Бавария» намерена проверить позицию руководства «сорок» новым предложением.

Как сообщает The Guardian, «красная машина» вскоре вновь обратится к «Ньюкаслу» в попытках оформить трансфер опытного англичанина, который в нынешнем сезоне отметился 7 ассистами в Премьер-лиге.

Напомним, у 33-летнего Триппьера через полтора года истекает контракт с «Ньюкаслом», поэтому «Бавария» уверена, что у руководства английского клуба в данный момент есть соблазн продать защитника.

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БАВАРИЯ УНИОН БЕРЛИН
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